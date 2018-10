CNN-sjef refser Trumps retorikk etter funn av bombepakke

Etter at en bombepakke ble funnet ved CNNs redaksjon i New York, sier CNN-sjef Jeff Zucker at president Donald Trump ikke forstår at ordene hans har betydning.

Sterke følelser var i sving i CNN onsdag, hvor mange ansatte følte at Trump-administrasjonen ikke ønsket å anerkjenne CNN som et av målene for bombepakkene. CNN, Barack Obama, Hillary Clinton og milliardæren George Soros er blant flere aktører som har fått tilsendt bombepakker denne uken.

Samtidig som nyhetene om bombepakkene ble kjent, sendte Trumps kampanjestab ut eposter der CNN ble angrepet og anklaget for falske nyheter. Kampanjestaben har siden beklaget epostene og sagt at de ble sendt automatisk før bombenyheten ble kjent.

– Presidenten, og spesielt pressesekretariatet i Det hvite hus, burde forstå at ord har betydning. Så langt har de ikke vist at de forstår dette, sier CNNs Zucker.

Trump, som har omtalt mediene som «fiender av folket», har rettet den hyppigste kritikken mot CNN.

Trump avfeier kritikken

Under et valgkampmøte i Wisconsin avfeide Trump kritikken rettet mot ham i kjølvannet av bombetruslene.

– Ingen bør sammenligne politiske motstandere med historiske kjeltringer, men det gjøres hele tiden. Media har også et ansvar om å holde en sivilisert tone og stanse den endeløse fiendtligheten, den konstante negativiteten og de mange falske historiene og angrepene, sa presidenten.

Bombetrussel avbrøt intervju

Bomben som ble oppdaget i Time Warner-bygningen i New York, der CNN har sine lokaler, var en skarp bombe. CNNs Jim Sciuttio og Poppy Harlow ledet et direktesendt intervju om bombepakkene som ble sendt til Obama og Clinton, da alarmen i CNN-bygningen gikk. Intervjuet ble avbrutt kort tid senere.

Mens CNN-ansatte ble evakuert, gikk Trumps talsperson Sarah Sanders ut og fordømte handlingene rettet mot Obama og Clinton, men nevnte ikke CNN. En time senere tvitret Det hvite hus at fordømmelsen «inkluderte trusler rettet mot CNN».

Målrettet angrep

Pakken som ble sendt til CNN, inneholdt hvitt pulver og sprengladninger, men var adressert til den tidligere CIA-sjefen John Brennan, ifølge kilder i politiet. Brennan, en sterk kritiker av Trump, fungerer som kommentator hos flere TV-stasjoner.

New York-politiets antiterrorsjef mener eksplosivene som er sendt til CNN, George Soros, Hillary Clinton og Barack Obama, sannsynligvis er sendt av samme person. Ingen av bombene har så langt eksplodert.

