CNN: Syria skjøt ned russisk kampfly ved et «uhell»

Det russiske forsvarsdepartementet har mistet kontakt med et kampfly over Middelhavet. Ifølge CNN er flyet skutt ned av det syriske regimet ved et «uhell».

Flyet ble skutt ned av det syriske regimet mandag etter at syrerne ble angrepet av israelske missiler, forteller en kilde i de amerikanske myndighetene med kjennskap til hendelsen til CNN. Ifølge kilden prøvde regimet å stoppe en kryssild av missiler da de skal ha kommet i skade for å skyte ned det russiske kampflyet av typen L-20 ved kystbyen Latakia.

Flyet hadde 14 russiske soldater om bord.

Ifølge Express er søke- og redningsarbeidere på vei til stedet for å lete etter overlevende.

(©NTB)

Mest sett siste uken