Colombias ekspresident beordres løslatt

Colombias mektige ekspresident Alvaro Uribe skal løslates fra husarrest mens han etterforskes for vitnepåvirkning, har en dommer bestemt.

Anklagene mot Uribe har splittet det søramerikanske landet, og det var protester både for og imot ekspresidenten da høyesterett i august bestemte at Uribe skulle pågripes.

Høyesterett framholdt i sin 1.500 sider lange kjennelse at det er rikelig med bevis for at Uribe forsøkte å presse tidligere paramilitære til å trekke tilbake uttalelser som satte ham i et dårlig lys.

Lørdag besluttet imidlertid en dommer at kjennelsen fra høyesterett er ugyldig etter at Uribe sa opp som senator.

Uribe avviser anklagene.

