Colombias ekspresident satt i husarrest

Colombias høyesterett har beordret tidligere president Alvaro Uribe til husarrest. Han er etterforsket for bestikkelser og vitnepåvirkning.

Uribe, som i dag sitter i nasjonalforsamlingen, er etterforsket for bestikkelser og for å ha presset vitner til å holde tyst om hans bånd til paramilitære grupper i Colombia. De ønsker husarrest for å hindre bevisforspillelse.

– Det å bli fratatt friheten min gjør meg veldig trist av hensyn til kona mi, familien min og de colombianerne som fortsatt tror at jeg har gjort noe godt for fedrelandet, skriver Uribe på Twitter.

Han var Colombias president mellom 2002 og 2010.

