Colombias eldre tvinges til å bli hjemme

Colombias eldre må bli hjemme til 31. mai når landet innfører krisetilstand for å bekjempe spredningen av koronaviruset.

President Ivan Duque opplyste at alle over 70 år må i isolat hjemme og får ikke lov til å gå ut annet enn for å kjøpe nødvendige varer eller medisiner eller gå til legen.

– For å beskytte våre besteforeldre har vi innført obligatorisk isolering fra fredag 20. mars til 31. mai, sa Duque da han kunngjorde krisetilstanden.

Tidligere i uka stengte Colombia alle sine landegrenser, elvegrenser og havner til 30. mai.

Colombia har registrert 75 tilfeller av koronasmitte, alle hos folk som har kommet fra Europa eller USA. Ingen har ennå dødd.

