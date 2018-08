Colombias nye president innsettes

Konservative Ivan Duque innsettes tirsdag som Colombias president. Duque er kritisk til deler av fredsavtalen med den nå demilitariserte FARC-geriljaen.

Tirsdagens seremoni blir holdt på Plaza de Bolívar i Bogotas sentrum, og statsoverhoder fra land som Argentina, Chile, Mexico og Bolivia ventes å være til stede.

Duque vant i juni presidentvalget i landet med en oppslutning på 54 prosent.

Den venstreorienterte Gustavo Petro fikk 41,8 prosent av stemmene etter en valgkamp der de to kandidatene uttrykte forskjellige synspunkter på fredsavtalen med FARC-geriljaen.

Der Petro understreket viktigheten av å sikre fredsprosessen, ønsker Duque å endre på deler av avtalen som førte til at FARC la ned våpnene i 2016. Det har ført til frykt for at tidligere FARC-soldater skal slutte seg til andre geriljagrupper.

I juni hadde imidlertid Colombia-ekspert Stein Andreas Sæther liten tro på at selve fredsavtalen skulle bryte sammen.

– Det er viktig å huske på at det ikke er noen umiddelbar fare for at FARC igjen skal gripe til våpen. FARC-lederne gjorde det før valget klart at de uansett resultat ikke vil gjøre det, sa professoren ved Universitetet i Oslo til NTB den gang.

41 år gamle Duque blir den yngste presidenten i Colombia noensinne. Han overtar vervet fra fredsprisvinneren Juan Manuel Santos.

Foruten løftene om å sikre rettferdighet for FARC-geriljaens ofre har Duque lovet å slå hardt ned på kriminalitet, væpnede gjenger og korrupsjon. Den konservative politikeren ønsker også å senke skattenivået for bedrifter.

(©NTB)

