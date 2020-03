Colorado avskaffer dødsstraff

Guvernør Jared Polis har satt sin signatur på loven som gjør Colorado til den 22. delstaten i USA som avskaffer dødsstraff.

Samtidig omgjorde han mandag tre dødsdommer til livstids fengsel, melder NBC.

– Dette gjøres vanligvis for å gjenspeile en grunnleggende endring hos den dømte. Grunnen til at jeg gjør om dommene for disse tre avskyelige og skyldige personene er at det er i tråd med avskaffelsen av dødsstraff, sier Polis.

Den siste henrettelsen i Colorado fant sted i 1997.

