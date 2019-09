Contes regjering overvant siste hinder

Statsminister Giuseppe Contes regjering vant tillitsvoteringen i det italienske senatet tirsdag. Dermed kan den nye koalisjonsregjeringen begynne sitt arbeid.

I avstemningen i overhuset i nasjonalforsamlingen stemte 169 representanter for mens 133 stemte mot å godkjenne den nye regjeringen, som består av de tidligere rivalene Femstjernersbevegelsen og det sosialdemokratiske partiet PD.

Mandag vant den EU-vennlige regjeringen en tilsvarende votering i deputertkammeret.

At regjeringen vant voteringene i begge kamrene i nasjonalforsamlingen, er et stort nederlag for den høyrepopulistiske Liga-lederen Matteo Salvini. Den tidligere innenriksministeren trakk i august Ligaen ut av koalisjonsregjeringen med Femstjernersbevegelsen i håp om å få til et nyvalg slik at han selv kunne bli statsminister.

