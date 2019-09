Corbyn antyder at han vil være nøytral før en mulig ny folkeavstemning

Labour-leder Jeremy Corbyn gjentar at han ønsker en ny folkeavstemning om brexit og antyder at han ikke vil velge side før en slik avstemning.

Corbyn lover å forhandle fram en ny og «mykere» utmeldingsavtale med EU dersom Labour vinner det neste valget i Storbritannia. Han ser for seg en tollunion, nær tilknytning til EUs indre marked og en avtale som beskytter arbeideres rettigheter og miljøet.

Deretter vil han holde en folkeavstemning med to alternativer: Enten blir det utmelding med den nye avtalen, eller så forblir Storbritannia EU-medlem.

Lover å følge folket

– Bare en Labour-regjering vil avslutte brexitkrisen ved å la folket ta avgjørelsen. Vi vil gi folket siste ord i saken, med et valg mellom en troverdig vei ut eller å fortsette som EU-medlem, skriver han i et innlegg i The Guardian.

– Som Labour-statsminister lover jeg å gjøre det folket bestemmer, legger han til.

Avisen tolker den siste setningen som at Corbyn selv vil forholde seg nøytral i en ny brexit-valgkamp, og la sine partifeller i regjeringen og Parlamentet velge fritt hvilken side de vil støtte.

– Vi er det eneste landsdekkende partiet som er klar til å gi folket tillit til å ta denne avgjørelsen, skriver Corbyn.

– Ansvarsfraskrivelse

Den konservative regjeringen jobber som kjent for å forlate EU 31. oktober, uansett om en avtale er på plass eller ikke. Det langt mindre partiet Liberaldemokratene vedtok på helgens landsmøte at de vil reversere brexitprosessen om de skulle få flertall i Underhuset.

Nicola Sturgeon, som leder det skotske nasjonalistpartiet SNP og er sterkt imot brexit, er ikke imponert over Corbyns standpunkt.

– Å forholde seg nøytral til brexit er en skammelig måte å fraskrive seg lederansvar på, sier hun, ifølge nyhetsbyrået AFP.

(©NTB)