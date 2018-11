Corbyn avfeier brexitutkast som tomprat

Et tomt dokument, sier Labours partileder Jeremy Corbyn om forslaget til politisk erklæring om framtida som nå er forhandlet fram mellom EU og Storbritannia.

– Disse 26 sidene er et testamente over toryenes mislykkede forhandlinger, sa Corbyn i Parlamentet torsdag.

– Det er 26 sider med tomprat, sa han.

EU og Storbritannia nådde enighet om erklæringen på forhandlernivå tidligere samme dag. Den politiske erklæringen er ment å komme i tillegg til selve brexitavtalen og skal stake ut kursen for forhandlingene om hvordan det framtidige forholdet mellom EU og Storbritannia skal se ut.

Corbyn mener på sin side at dokumentet avslører at det ikke er noen enighet om framtida.

– Dette tomme dokumentet kunne ha blitt skrevet for to år siden. Det er pepret med fraser som «partene vil se på», «partene vil utforske». Hva i all verden har regjeringen holdt på med de to siste årene? De har ikke klart å få på plass så mye som én side i måneden siden folkeavstemningen, sa Corbyn.

– Dette er brexit med bind for øynene, akkurat som vi fryktet. Et sprang i mørket, advarte han.

Parlamentet i London må godkjenne avtaleverket med EU før det kan tre i kraft. Det er fortsatt usikkert om regjeringen vil klare å samle et flertall bak tekstene som nå ligger på bordet.

