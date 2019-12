Corbyn beklager valgnederlaget

Labour-leder Jeremy Corbyn beklager det elendige valgresultatet, men forsvarer programmet partiet gikk til valg på.

– Det kan ikke legges skjul på at torsdagens valgresultat var et hardt slag for alle dem som desperat trenger virkelige endringer i landet vårt, skriver Corbyn i Sunday Mirror.

Labour 32,2 prosent av stemmene, mistet 59 seter i Underhuset og må nøye seg med 203 representanter i neste periode. Partiet gjorde dermed sitt dårligste valg siden 1935.

– Jeg ønsket å forene det landet jeg elsker og beklager at vil kom til kort, noe jeg tar min del av ansvaret for, skriver han.

– Til tross for at vi gjorde vårt beste, dreide dette valget seg til sist om brexit, innrømmer Corbyn.

– Toryene, som fikk drahjelp av mediene, lyktes med å overbevise om at kun Boris Johnson kunne sikre brexit, skriver han.

– Vi skal ta lærdom av dette nederlaget, framfor alt ved å lytte til de tradisjonelle Labour-velgerne i arbeiderstrøk som vi mistet, fortsetter han.

Corbyn varslet fredag at han akter å gå av som partileder i løpet av neste år, men noen klar arvtaker er ikke utropt.

