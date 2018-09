Corbyn støtter ny brexit-avstemning hvis partiet ønsker det

Brexitdebatten preger Labours landsmøte. Partileder Jeremy Corbyn sier han støtter en ny folkeavstemning om EU-spørsmålet dersom partiet ønsker det.

Corbyn har gjentatte ganger tidligere sagt at resultatet av folkeavstemningen i 2016 må respekteres. Labour-ledelsen vil heller ha nyvalg dersom Theresa May ikke får støtte i Parlamentet for den endelige brexitavtalen.

Under første dag av det fire dager lange landsmøtet i Liverpool sa partilederen imidlertid at han støtter en ny brexit-avstemning dersom partiet bestemmer seg for det.

– Vi må støtte det, dersom medlemmene i Labour ønsker det, sa Corbyn ifølge The Observer.

Brexitdebatten er ventet å overskygge det meste på landsmøtet, men det er foreløpig uklart hvordan et forslag om en ny EU-folkeavstemning vil bli utformet.

(©NTB)

Mest sett siste uken