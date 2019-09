Corbyn vil ha nyvalg i Storbritannia

Jeremy Corbyn jobber fortsatt for å hindre en hard brexit. Foto: Danny Lawson / PA / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Labour-leder Jeremy Corbyn har samlet sin skyggeregjering for å finpusse planene for å hindre en hard brexit. – Vi trenger et nyvalg, sier han.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Dagen før Parlamentet samles, vet Corbyn at tiden er svært knapp dersom han skal klare å sette en stopper for statsminister Boris Johnson og en mulig brexit uten en avtale med EU. – Vi må komme sammen for å hindre en hard brexit – denne uken kan være vår eneste sjanse, sa han i en tale i Salford i Nord-England mandag, ifølge Reuters. Han sa lite konkret om hvordan Parlamentet kan utforme og vedta lovforslag for å hindre en hard brexit. – Vi jobber sammen med andre partier for å gjøre alt som må til for å trekke landet tilbake fra kanten av stupet, sa opposisjonslederen ifølge AP. – Så trenger vi et nyvalg. I det valget skal Labour gi folket muligheten til igjen å ta kontrollen og få siste ord i en avstemning med troverdige alternativer på begge sider, inkludert muligheten til å forbli i EU, fortsatte han. Corbyn gjorde det klart at dersom det ikke foreligger noen avtale med EU, vil partiet stemme for å bli i unionen. – Om det er noen som helst slags annen avtale, vil partiets demokratiske prosesser avgjøre hvilket standpunkt vi skal innta, sier Corbyn. Han sa også at et mistillitsforslag mot regjeringen fortsatt kan bli aktuelt. (©NTB)