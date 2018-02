Corbyn vil ha Storbritannia med i EUs tollunion

Den britiske opposisjonslederen Jeremy Corbyn sier han overhodet ikke ser poenget med å la Storbritannia forlate EUs tollunion.

I en tale mandag begynte Labour-lederen med å understreke at han respekterer resultatet av folkeavstemningen om britisk exit fra EU. Men etter det fyrte han løs mot de konservative og deres håndtering av brexit.

–Det gir ingen mening at Storbritannia skal forlate viktige EU-byråer og regler om tollfri handel som har tjent oss godt, støttet opp under industrien vår, samt beskyttet arbeidere, forbrukere og miljøet, sa Corbyn videre.

Mens statsminister Theresa May og toryene vil at britene skal forlate både EUs tollunion og indre marked, ønsker Labour en mykere brexit. Kritikken mot Corbyn og opposisjonen har imidlertid vært at de mangler konkrete alternativer, og hensikten med mandagens tale var å tydeliggjøre Labours posisjon.

Gjennom å være med i tollunionen vil britene slippe unna en rekke problemer langs grensene fordi de kan droppe tollkontroll. Men det vil samtidig binde dem til EUs handelspolitikk, slik at de ikke fritt kan inngå egne handelsavtaler med andre land, noe som er en viktig grunn til at toryene er mot medlemskap.

Enkelte av dem som ønsker en mykere brexit internt i Mays parti, er imidlertid uenige i dette standpunktet, og det spekuleres på at noen av disse vil samarbeide med Corbyn og Labour i det britiske parlamentet. Corbyn appellerte til dem i talen mandag.

–Jeg ber parlamentarikere fra alle partier som er klare for å sette folkets interesser foran ideologiske fantasier, om å støtte oss i forslaget om å få i stand en ny tollunion med EU, sa Labour-lederen.

(©NTB)

Mest sett siste uken