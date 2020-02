Cruiseskip satt i virus-karantene i Japan

Et cruiseskip med over 3.700 personer om bord er satt i karantene i Japan etter at en tidligere passasjer ble diagnostisert med coronaviruset i Hongkong.

Skipet Diamond Princess ankom Yokohama-bukta mandag. Åtte personer om bord har symptomer som blant annet feber, sier Yoshihide Suga, som er talsmann for japanske myndigheter. TV-bilder viser helsepersonell som gikk om bord mandag kveld for å sjekke de 2.666 passasjerene og mannskapet på 1.045. En 80 år gammel mann som gikk fra borde i Hongkong den 25. januar, har testet positivt for coronaviruset, som så langt har ført til 425 dødsfall i Kina. Mannens tilstand er stabil. (©NTB)