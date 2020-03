Cruiseskipsrederi ut mot Florida-guvernør: Frykter at liv står i fare

Det koronarammede cruiseskipet Zaandam får ikke legge til land i Florida. Rederiet mener delstaten smeller døra i ansiktet på personer i nød.

Cruiseskipet Zaandam er nå i Det karibiske hav etter å ha seilt opp langs kysten av Sør-Amerika siden 7. mars. Flere land har nektet dem å legge til kai, og mandag gjorde guvernør i Florida, Ron DeSantis, det klart at skipet heller ikke er velkommen i den sørlige amerikanske delstaten.

Det får cruiseskipsrederiet Holland America til å reagere.

– Fire personer har allerede gått bort, og jeg frykter at flere liv er i faresonen, skriver Orlando Ashford, president for Holland America, i et innlegg i avisen South Florida Sun Sentinel tirsdag.

I tillegg til de fire døde har andre passasjerer fått påvist smitte av koronaviruset.

Ashford skriver at situasjonen med spredning av sykdommen covid-19 er en stor test for «vår felles medmenneskelighet».

Florida-guvernør DeSantis sier på sin side at helsevesenet i delstaten ikke har kapasitet til å ta imot de rundt 1.800 passasjerene om bord i Zaandam og søsterskipet Rotterdam.

Rotterdam ble sendt ut fra San Diego med medisinsk personell, testutstyr og mat for å bistå Zaandam forrige uke. Rundt 1.400 tilsynelatende friske passasjerer er tatt om bord i Rotterdam.

Dermed er det rundt 450 gjester og 602 mannskap igjen på Zaandam. Mer enn 190 personer har oppgitt at de er syke om bord.

