Cuba erklærer kontroll på koronaviruset

Turister har vært i isolasjon på Cuba siden landet stengte ned i april. Nå ser det ut til at landet nærmer seg kontroll og kanskje vil begynne en gradvis gjenåpning. Foto: Ismael Francisco / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Cubas president Miguel Díaz-Canel har kunngjort at koronaviruset er under kontroll for deres del, etter åtte døgn på rad uten nye registrerte covid-dødsfall.

Uttalelsen søndag legger grunnen for en oppfølging til uka om at Cuba nå letter restriksjonene og gradvis åpner opp landet igjen etter nedstengningen. Med sine 11,2 millioner innbyggere har Cuba registrert litt under 2.200 smittetilfeller og 83 dødsfall relatert til covid-19. Hittil er 1.862 personer registrert som friske igjen. Díaz-Canel understreket lørdag at landet ikke kan slappe helt av så lenge folk fremdeles blir smittet. Han påpekte at det den siste uka var flere nye smittetilfeller enn det har vært ukene før. (©NTB)

