Cuba fordømmer terror-merkelapp fra USA

Cuba anklager USA for politisk opportunisme etter at Trump-administrasjonen igjen satte Cuba opp på liste over stater som sponser terrorisme.

– Vi fordømmer USAs kunngjøring av den hyklerske og kyniske betegnelsen av Cuba som en stat som sponser terrorisme. Den amerikanske politiske opportunismen anerkjennes av dem som er oppriktig bekymret for terrorens svøpe og dens ofre, skriver utenriksminister Bruno Rodriguez på Twitter. Utenriksminister Mike Pompeo offentliggjorde endringen mandag. Cuba står dermed på samme liste som Iran, Nord-Korea og Syria. Det betyr blant annet personer og stater som driver visse forretninger med Cuba, risikerer å bli gjenstand for amerikanske straffetiltak. Å fjerne Cuba fra denne svartelista og gjenreise diplomatiske forbindelser til nabolandet i 2015, regnes blant Barack Obamas fremste utenrikspolitiske prestasjoner som president. President Donald Trump har siden reversert mange av Obamas tiltak for å normalisere forholdet til øystaten. – Cuba er et statlig offer for terrorisme utført i årevis av den amerikanske regjeringen eller av enkeltpersoner og organisasjoner som opererer på vegne av myndighetene, uttalte Carlos Fernandez de Cossio, som er øverste ansvarlig for relasjonene til USA i det cubanske utenriksdepartementet. (©NTB) Politikk

Terrorisme

Krig/Konflikter