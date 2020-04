Cuomo forlenger nedstengningen av New York

Nedstengningen av New York som følge av koronapandemien vil tidligst bli opphevet 15. mai, sier guvernør Andrew Cuomo.

Det siste døgnet er det meldt om 606 nye koronarelaterte dødsfall i New York, der det offisielle dødstallet nå er oppe i 16.251.

Under sin daglige pressekonferanse hevdet Cuomo at delstaten gjør framgang i kampen mot smittespredning, men han understreket at spredningen må bremse betydelig mer opp før det kan bli aktuelt å oppheve de strenge tiltakene som er innført.

Hva som skjer etter 15. mai, tør ikke Cuomo å si noe om.

– Jeg vet ikke. VI får se hva dataene forteller oss, sa han torsdag.

(©NTB)