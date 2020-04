Daimler og Volvo inngår milliardavtale for å lage hydrogenbatteri

Bilgigantene Daimler og Volvo inngår samarbeid for å lage hydrogenbatterier for lastebiler. Satsingen er verdsatt til over 13 milliarder kroner.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Den tyske bilgiganten Daimler og Volvo presser på for å få biler bort fra fossilt brennstoff. Satsingen på hydrogendrevne batterier er verdsatt til 1,2 milliarder euro, tilsvarende over 13 milliarder kroner. Daimler omtaler satsingen som en milepæl for å få batteridrevne lastebiler og busser på veiene. – Ved å danne denne fellessatsingen viser vi tydelig at vi tror på brenselceller for hydrogen i kommersielle kjøretøyer, sier Martin Lundstedt, administrerende direktør i Volvo, som er heleid av Kina-baserte Geely. (©NTB)

Reklame Dette er det alle skal ha til hagen