Dalai Lama beklager kvinnekommentar

Dalai Lama er den fremste åndelige lederen i den største av de tibetanskbuddhistiske retningene. 83 år gamle Tenzin Gyatso er den 14. Dalai Lama. Han ble utpekt som dette da han var to år gammel. Her fra et besøk i Trondheim i 2015. Foto: Ned Alley / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Dalai Lama beklager for at han i et ferskt BBC-intervju kom med en kommentar om utseendet til en eventuell fremtidig kvinnelig Dalai Lama.

I et BBC-intervju, som ble sendt forrige uke, ble han spurt om en fremtidig Dalai Lama kan være en kvinne. – Dersom det en dag kommer en kvinnelig Dalai Lama burde hun være mer attraktiv, svarte han. Deretter skar han en grimase, og sa at han ikke tror folk hadde hatt lyst til å se ansiktet til en kvinnelig Dalai Lama dersom hun så slik ut. Kommentaren fra den 83 år gamle tibetanske åndelige lederen har skapt oppstyr rundt om i verden de siste dagene. – Han er svært lei seg over at folk har blitt såret over det han sa, og han vil gjerne komme med en sterk beklagelse, heter det i en uttalelse fra apparatet rundt 83-åringen. Det understrekes at kommentaren var ment humoristisk og at den er tatt ut av kontekst. – Noen ganger skjer det at spontane kommentarer, som kanskje er morsomme i en kulturell kontekst, mister sin humor når det blir gjengitt andre steder, heter det videre i uttalelsen. (©NTB)