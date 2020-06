Danmark åpner for flere utenlandsreiser

Danmarks regjering lemper på reiseanbefalinger og åpner grensene for Spania, Hellas og Italia, men ikke Sverige og Portugal.

– Jeg er glad for at vi nå kan ta et betydelig skritt mot normalisering og gjøre det mulig for danskene å reise til flere land i Europa, sier utenriksminister Jeppe Kofod (S) i en pressemelding.

Bakgrunnen for de nye anbefalingene og grenseåpningene er at situasjonen er mye bedre enn de har håpet på, opplyser Kofod.

Norge har sammen med Danmark vært landene med de strengeste reisereglene i Europa, ifølge en kartlegging Aftenposten har gjort.

Når Danmark nå skal åpne grensene for flere, kan Norge dermed stå igjen som det mest stengte landet i Europa. 27. juni skal de danske endringene tre i kraft.

Enkelte unntak

Detaljene i den såkalte modellen som den danske regjeringen har lagt fram, er foreløpig ikke klare, men Portugal og Sverige er regnet som lukkede.

Turister fra Skåne, Halland og Blekinge i Sverige behøver fra 27. juni imidlertid ikke lenger oppfylle et krav om seks overnattinger i Danmark for å få lov til å komme inn i landet.

Modellen skal bli fastsatt etter noen objektive kriterier. Antall smittetilfeller vil være avgjørende for hvilke land innenfor EU- og Schengenområdet grensene åpnes opp for.

Kommer liste

25. juni skal danske myndigheter legge fram en oversikt over hvilke land som regnes som «åpne» og «karanteneland».

Land som har over 30 smittede per 100.000 innbygger, skal defineres som et «karanteneland».

Danmark har siden 13. mars frarådet alle ikke-nødvendige reiser til utlandet. Fra mandag denne uken ble det åpnet for Tyskland, Norge og Island.

Kofod sier at de foreløpig ikke har en modell på plass for land utenfor Europa.

(©NTB)