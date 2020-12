Danmark: Briter ikke en trussel mot folkehelsen

Reisende fra Storbritannia utgjør ikke en trussel mot folkehelsen, mener Statens Serum Institut i Danmark.

Dette gjelder imidlertid kun så lenge de overholder anbefalingene om karantene og testing ved ankomst.

Smittevernmyndigheten skriver dette i en risikovurdering søndag etter at det i helgen ble avslørt en mer smittsom variant av koronaviruset i Storbritannia.

En rekke land i Europa har stengt grensen for reisende fra Storbritannia. Dette anbefaler også SSI, som et føre var-prinsipp, og Danmark har stanset all innflyging fra Storbritannia i 48 timer mandag.

Norge skal vurdere samme løsning i løpet av mandag formiddag, sier helseminister Bent Høie (H) mandag morgen.

