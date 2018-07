Danmark busser 51 brannfolk til Sverige

51 brannfolk sendes med busser fra Danmark til Sverige søndag. Dermed bidrar landet totalt med 60 brannfolk i kampen mot brannene i nabolandet.

– Det er snakk om frivillige, sier operativ sjef Lars Høg Schou ved danske beredskapsmyndigheter til nyhetsbyrået Ritzau.

Hjelpen kommer på et tidspunkt der det er over 40 branner i Sverige og føyer seg til de mange bidragene fra utlandet. 60 franske spesialister på slukking i ulendt terreng ble lørdag satt inn for å stoppe flammene.

Samme dag ankom 139 brannfolk og 44 kjøretøy fra Polen. De skal settes inn mot de voldsomme skogbrannene i Jämtland. 46 tyske brannmannskaper med tilhørende utstyr ventes også til Sverige i løpet av kort tid.

Svenskene får også hjelp fra blant annet Tyskland, Østerrike, Portugal, Italia og Litauen. Norge har bidratt med ti slukkingshelikoptre og annet materiell og mannskap.

(©NTB)

