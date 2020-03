Danmark fraråder arrangementer med over 1.000 mennesker

For å begrense spredningen av koronaviruset oppfordrer Danmarks regjering til at alle arrangementer med over 1.000 deltakere blir utsatt eller avlyst.

Anbefalingen gjelder i første omgang ut mars måned, opplyste statsminister Mette Frederiksen på et pressemøte fredag. Tiltaket vil blant annet ramme sportsarrangementer, større konserter og messer. Danskenes Melodi Grand Prix vil lørdag gå av stabelen uten tilskuere. – Jeg håper alle vil heve blikket og se dette fra samfunnets perspektiv. Jeg appellerer til samhold og tålmodighet, sier Frederiksen. – Når vi tar disse skrittene, er det for å avverge potensielle tap av menneskeliv, tilføyer statsministeren. Danmark har påvist drøyt 20 tilfeller av koronasmitte. (©NTB)

