Danmark innfører krav om negativ koronatest for arbeidsinnvandrere

Den danske regjeringen vil innføre krav om at arbeidsinnvandrere må vise fram en negativ koronatest ved innreise til Danmark.

Tiltaket kommer etter at landet har opplevd økende smitte blant arbeidsinnvandrere.

– Kravet gjelder for alle arbeidstakere fra land med høy risiko, sier arbeidsminister Peter Hummelgaard.

– Vi ser også på en mulighet for at arbeidsgivere kan kreve at arbeidstakerne tar en test, legger han til.

En konkret modell skal diskuteres med partene i arbeidslivet.

Den siste uken har 172 personer fra Polen testet positivt for korona i Danmark, noe som tilsvarer 5,2 prosent av tilfellene.

