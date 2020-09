Danmark: Migranter reddet av dansk skip må til Tunisia

Tunisia må ta imot de 27 migrantene som 4. august ble reddet av det danske tankskipet Mærsk Etienne, sier danske myndigheter.

– Den danske regjeringen mener at Tunisia er ansvarlig for å ta imot dem. Og regjeringen er klar til å bistå den tunisiske regjeringen, skriver Danmarks fungerende utlendings- og integreringsminister Kaare Dybvad Bek til ShippingWatch.

Migrantene var på vei fra Libya og ble reddet etter forespørsel fra Malta, kort tid før båten de var i, sank. Malta har nektet å ta imot dem, og i over en måned har de vært på tankskipet, som ikke har hatt mulighet til å forlate internasjonalt farvann utenfor Malta.

Ifølge besetningen begynner skipet å gå tomt for både mat og vann. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) mener det er brudd på folkeretten at migrantene ikke har fått mulighet til å forlate skipet. De har bedt landene rundt Middelhavet ta imot migrantene.

(©NTB)