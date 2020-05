Danmark presenterer fase tre av gjenåpningen

Regjeringen og partiene i Folketinget er enige om innholdet i fase tre av gjenåpningen i Danmark. Fase tre ventes å starte 8. juni.

Det framgår av avtalen som ble offentliggjort fredag.

Antall mennesker som kan være samlet, økes til mellom 30 og 50 fra 8. juni. Museer, teatere og kinoer kan åpne igjen. Også høyskoler og innendørs idrett omfattes av fase tre.

Nattklubber og konsertsteder må derimot vente til fase fire med å åpne. Etter planen skal fase fire starte i begynnelsen av august. Forhandlingene om fase fire ventes å starte til sommeren.

Planen forutsetter at smittespredningen ikke er større enn ventet ut fra en helhetsvurdering.

Planene for fase tre og fire kommer én dag etter at fase to ble presentert torsdag. Butikker, restauranter og ungdomsskoler kan åpnes igjen i løpet av mai.

