Danmark sier nei til kvoteflyktninger

Danmark vil heller ikke i år ta imot kvoteflyktninger, opplyser landets utlendings- og integreringsminister Inger Støjberg.

– Selv om vi har fått markant bedre kontroll på tilstrømmingen, er vi fortsatt i en situasjon der vi kjemper med å få integrert de mange flyktningene som er kommet til Danmark de siste årene, sier Støjberg.

– På tross av at flere flyktninger er kommet i arbeid, så er det fortsatt for mange som ikke forsørger seg selv. Det gjelder ikke minst kvinner, som bidrar altfor lite. Derfor har jeg besluttet at Danmark ikke skal ta imot kvoteflyktninger i 2018, heter det i en pressemelding fra utlendings- og integreringsministeren.

Danmark har siden 1989 i gjennomsnitt mottatt rundt 500 kvoteflyktninger i året, men innførte i 2016 full stopp med henvisning til stor tilstrømming av asylsøkerne.

Færre asylsøkere

Selv om det nå kommer langt færre asylsøkere til Danmark, har regjeringen besluttet at det fortsatt skal sies nei til å ta imot kvoteflyktninger. Alle de borgerlige partiene, samt Socialdemokratiet, stiller seg bak denne beslutningen.

Statsminister Lars Løkke forsvarer beslutningen og viser til at de fleste flyktninger som kommer, blir værende i Danmark.

Av de 105.000 flyktningene som har ankommet siden 1997, befinner 95.000 seg stadig i Danmark, ifølge Løkke.

Blir værende

– Selv om det høres logisk ut, er situasjonen den at ni av ti flyktninger ender opp med å være her permanent, og av mange forskjellig grunner går ikke det i lengden, sier Løkke.

– Jeg har to grunnleggende synspunkter som kjemper mot hverandre. Dersom man kommer hit som krigsflyktning, så skal man møtes med at det er midlertidig og at man skal hjem.

– Det andre synspunktet, som jeg føler like sterkt for, er at man om man kan skal forsørge seg selv mens man er her, for det gjør danske skattebetalere, sier Løkke.

– Den gordiske knute, som vi ikke har greid å hogge over, er hvordan vi forener dette, medgir han.

(©NTB)

