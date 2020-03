Danmark stenger grensen fra lørdag

Ingen utlendinger slipper inn i Danmark på grunn av koronaviruset fra lørdag klokka tolv. Dansker skal fortsatt få lov å komme hjem.

– Alle turister og utlendinger som ikke kan bevise at de har et formål i Danmark, får ikke lov å komme inn i Danmark, sa statsminister Mette Frederiksen da hun kunngjorde grensestengningen fredag.

Hun la til at dansker alltid vil få komme hjem, og hun gjorde det klart at matvarer, medisiner og andre nødvendige varer fortsatt vil kunne transporteres inn i Danmark.

Stengningen innebærer at det blir innført full grensekontroll, som foreløpig skal vare til over påske. Det vil imidlertid ta noen dager å få alt på plass, sier Frederiksen.

Justisminister Nick Hækkerup sier at stengningen blir tydelig merket både på grensene, på flyplassene og trolig vil føre til at noen ferje-, tog, og flyruter blir stanset, og at det vil oppstå lange bilkøer ved grensene.

Stengningen vil først og fremst berøre Sverige og Tyskland, men også Norge, sier rikspolitisjef Thorkild Fogde.