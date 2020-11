Danmark stenger ned sju kommuner i Nord-Jylland

Danmarks statsminister Mette Frederiksen innfører strenge tiltak i regionen Nord-Jylland etter at en mutasjon av koronaviruset er påvist hos mink. Helsemyndighetene frykter at mutasjonen kan true vaksinearbeidet. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix via AP / NTB Foto: (NTB scanpix)