Danmark trekker spesialstyrker ut av Irak

De danske spesialstyrkene i Irak hentes tilbake til hjemlandet. Begrunnelsen er at kampen mot ekstremistgruppa IS har vært vellykket.

Utenriksminister Anders Samuelsen og forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen er begge skjønt enige om at styrkene har gjort en viktig innsats.

– Det kan vi være stolte av. Nå har vi nådd et punkt hvor vi kan begynne å hente hjem spesialstyrkene siden ISIL ikke lenger kontrollerer større områder i Irak, sier Samuelsen.

ISIL er en annen forkortelse for den ytterliggående islamistgruppa IS. De danske spesialstyrkene ventes å være ute av Irak senest i oktober.

Selv om IS har mistet de aller fleste av sine landområder, er gruppa fortsatt i stand til å gjennomføre væpnede angrep. Samuelsen understreker at kampen mot IS ikke er fullstendig over.

– Danmark vil fortsatt være en del av koalisjonen mot ISIL med vårt trenings- og radarbidrag.

