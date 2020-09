Danmark utbedrer smittesporingsapp

Den danske smittesporingsappen Smittestop fungerer ikke som den skal, og må nå utbedres.

Blant annet har appen ved flere anledninger ikke har varslet nærkontakter om at de har vært i nærheten av en smittet person, selv om personen har lagt inn i appen at de har fått koronaviruset.

I forrige uke kunne den danske avisa Politiken avsløre at den tidligere København-byråden Pia Allerslev hadde lagt inn i appen at hun var koronasmittet, men at dette varselet ikke ble videreført til hennes familie og andre nærkontakter.

Appen ble lansert i juni og 1,5 millioner dansker har lastet den ned. Endringene skjer i samarbeid med Google og Apple, som står bak de to vanligste operativsystemene for mobiltelefoner.

