Danmarks ambassadør i Myanmar forteller om soldater i gatene og en hovedstad som er lukket for omverdenen.

– Naypyidaw er helt lukket, adgangen til den internationale flyplassen er stengt og det er mange militære i gatene, forteller ambassadør John Nielsen på telefon fra Yangon.

– At de militære nå vender tilbake etter å ha sittet med makten i 50 år, er et kjempestort tilbakeskritt for demokratiprosessen, sier han.

Nielsen forventer store demonstrasjoner mot kuppmakerne de kommende dagene.

– Det er vanskelig å forestille seg at folk vil godta situasjonen, sier han.

