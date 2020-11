Danmarks justisminister mener Madsen var plassert feil

Drapsdømte Peter Madsen burde ikke vært plassert i Herstedvester fengsel, mener Danmarks justisminister. Madsen klarte i oktober å rømme.

En rapport om fengselsrømmingen, som var over etter kort tid, ble lagt fram mandag.

– Først og fremst er det med denne rapporten tydelig at den innsatte ikke burde vært plassert i Herstedvester fengsel, sier justisminister Nick Hækkerup i en pressemelding.

Han peker på at Madsen hadde mulighet til å være på et verksted uten overvåking og kunne ta med seg gjenstander uten at fengselspersonalet var med.

– Det er helt åpenbart at det har vært alvorlige sikkerhetshull. Det er selvfølgelig kritikkverdig, skriver Hækkerup.

