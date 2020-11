Danmarks matvareminister Mogens Jensen trekker seg etter minkskandalen

Den omdiskuterte minksaken fører til at matvareminister Mogens Jensen går av, opplyser han i et intervju med Danmarks Radio.

Danske myndigheter besluttet å avlive samtlige mink i Danmark uten å sørge for at de hadde hjemmel for det i loven. Beslutningen ble tatt av frykt for at et mutert koronavirus skulle hemme effekten av en framtidig vaksine mot covid-19.

– Det er klart at det er helt nødvendig for meg å ha tillit fra Folketingets partier for å utøve min jobb. Det er min vurdering at jeg ikke lengre har den nødvendige støtte blant Folketingets partier, sier Jensen, som representerer Socialdemokratiet, til DR.

Så langt har 9 millioner av landets 17 millionene mink blitt avlivet.

Socialistisk Folkepartis leder, Pia Olsen Dyhr, skriver på Twitter at partiet har meddelt sin mistillit til ham.

– Klokt at Mogens Jensen trekker seg. Det var ingen annen vei videre. Det har jeg også meddelt statsministeren tidligere i dag. Nå skal vi i gang med å bygge opp tilliten. Det er det bruk for, sier Dyhr.

En redegjørelse fra myndighetene er ventet senere onsdag.

