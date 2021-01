I Danmark har R-tallet, som viser hvor raskt koronasmitten sprer seg, falt fra 0,6 til 0,9. Samtidig skaper den mer smittsomme britiske varianten usikkerhet.

Helseminister Magnus Heunicke skriver på Twitter om den siste ukens nedgang. Samtidig påpeker han at et økende antall dansker er smittet av den britiske varianten, kjent som B117.

Fordi B117 er mer smittsom, er virusvarianten med på å skape usikkerhet om smitteutviklingen. Direktør Henrik Ullum ved Statens Serum Institut har sagt til TV 2 at den økte smittsomheten gjør at R må være under 0,7 før spredningen av B117 er så lav at den kan slås helt ned.

(©NTB)

Reklame NÅ: Eksklusiv motebutikk er i gang med sitt årlige salg