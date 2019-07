Danmarks regjering positiv til operasjon i Hormuzstredet

Den danske regjeringen stiller seg positiv til en eskorteoperasjon i Hormuzstredet, men vil først drøfte saken med Folketinget.

Utenriksdepartementet i København meddelte fredag at regjeringen ser positivt på et mulig dansk bidrag for å beskytte skipstrafikken i det konfliktfylte området.

– Regjeringen deler bekymringen med hensyn til den maritime sikkerhetssituasjonen i Hormuzstredet og har gjennom de siste ukene vært i tett kontakt med allierte om situasjonen. For en sjøfartsnasjon som Danmark er det avgjørende at våre skip kan seile trygt, sier utenriksminister Jeppe Kofod, ifølge DR.

Ifølge Kofod skal et eventuelt dansk bidrag drøftes med Folketinget når regjeringen har fått mer klarhet i konkrete oppgaver og partnere.

Danmark styres nå av en sosialdemokratisk mindretallsregjering med parlamentarisk støtte fra tre andre rødgrønne partier.

Det venstreorienterte støttepartiet Enhedslisten har allerede gitt beskjed om at partiet er imot dansk deltakelse i operasjonen, som Storbritannia har tatt initiativ til.

Den nå avgåtte britiske utenriksministeren Jeremy Hunt sa mandag at han i tillegg til å ha snakket med Irans utenriksminister, hadde snakket med ministrene i Oman, USA, Frankrike, Tyskland, Italia, Finland, Spania og Danmark.

Hormuzstredet ligger mellom Iran og Oman og er viktig fordi det utgjør forbindelsen mellom flere land ved Persiabukta. Svært mye av verdens oljeeksport går gjennom stredet.

Den siste tiden har konflikten mellom Iran og USA skapt utrygghet for skipstrafikken.

(©NTB)