Danmarks sosialdemokrater har leid advokatfirma til å håndtere sexisme-saker

Medlemmer av det danske regjeringspartiet Socialdemokratiet kan ta kontakt med et advokatfirma hvis de opplever å bli utsatt for krenkelser og overgrep.

Det opplyser statsminister Mette Frederiksen til avisen Politiken.

Det er ikke kjent hvilket advokatfirma partiet har leid inn, men det beskrives som et firma som har spesialisert seg på arbeids- og ansettelsesrett, samt diskriminering.

– Vi har valgt å innlede et samarbeid med et advokatfirma der man kan henvende seg om episoder som man selv har vært involvert i eller vært kjent med, så vi er sikre på at det i hvert fall er en ramme for at konkrete situasjoner kan håndteres, sier Frederiksen.

Hun sier også at hun er åpen for at partiet selv starter en undersøkelse hvor man aktivt forsøker å avdekke hvor stort omfanget er.

Initiativet kommer etter at 322 nåværende eller tidligere danske politikere signerte et opprop mot sexisme og overgrep i det politiske miljøet.

