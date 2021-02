Danmarks statsminister skal til Israel for å lære om vaksinering

Den danske statsministere Mette Frederiksen skal til Israel sammen med sin østerrikske kollega Sebastian Kurz for å diskutere koronavaksineringen.

Statsministrene drar til Israel torsdag og skal da møte den israelske regjeringssjefen Benjamin Netanyahu.

– Vi skal blant annet diskutere hvordan vi kan bli mer selvforsynt med vaksiner, sa Frederiksen i en uttalelse lørdag.

På kort sikt dreier det seg om å få adgang til flere vaksiner, la hun til. Israel er landet som så langt er kommet lengst i arbeidet med å vaksinere befolkningen.

Det var Kurtz som først opplyste at han og Frederiksen skulle til Israel for å diskutere et samarbeid om forskning og produksjon av koronavaksiner.

Rett før helgen opplyste myndighetene i Russland at de diskuterte leveranser av den russiske vaksinen Sputnik V til Østerrike. Felles produksjon av vaksinen skal også ha blitt drøftet av president Vladimir Putin og Kurz i en telefonsamtale.

