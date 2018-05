Danmarks TV 2:  «Gettolisten» utvides til 30 boligområder

Den danske regjeringen endrer kriteriene på hvilke boligområder som kan kalles gettoer – og dermed utvides gettolisten fra 22 til 30 boligområder.

Danmarks regjering har lovet å innføre ulike regler for forskjellige områder, rive boliger og styre hvor folk bor for å bli kvitt de såkalte gettoene.

Regjeringens forslag innebærer at det vil bli ulike regler for ulike områder i Danmark. Et sett med regler for såkalte utsatte boligområder. Et for «gettoområder». Et for «de hardeste gettoområdene». Og et fjerde sett med regler for landets øvrige, alminnelige boligområder.

Tidligere har regjeringen definert 22 områder som gettoer. Nå utvides listen til 30 områder, skriver Danmarks TV 2.

Endrede kriterier

Flere av kriteriene for å komme på den såkalte getto-listen er blitt endret, derfor øker antallet. Fem av de nye områdene ligger i Københavns kommune. Disse områdene har vært hardt rammet av bandekonflikter.

I regjeringens tidligere forslag legges det opp til å bruke 12 milliarder danske kroner på riving og omdanning av boligmassen i de såkalte gettoene. Tiltakene gjøres for å hindre parallellsamfunn, men er sterkt omdiskuterte i Danmark.

En rekke kriterier innføres for dem som bor i de belastede områdene som blir definert som gettoer.

For eksempel må barn som bor i områder definert som gettoer eller utsatte, bestå en språkprøve for å rykke opp fra barnehagen til førsteklasse. Det gjelder ikke barn i resten av landet.

Også for kontantstøttemottakere får de nye reglene betydning. Hvis de flytter inn i de «hardeste gettoområdene», vil ytelsen bli redusert til nivået for integreringsstøtte.

Flere år

Allerede i 2010 laget danske myndigheter den første listen over såkalte gettoområder. En oppdatert liste med 22 «gettoer» ble lansert i desember, og nå er den altså utvidet til 30.

Regjeringens mål at er alle skal være borte innen 2030. (©NTB)

