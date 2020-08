Dansk etterretningssjef fritas for sine oppgaver

Danske myndigheter opplyser at sjefen for Forsvarets Etterretningstjeneste Lars Findsen og to andre medarbeidere fritas for sine oppgaver.

Det skjer etter lengre tids intern etterforskning av det danske Forsvarets etterretningstjeneste (FE). Forsvarsdepartementet ønsker mandag morgen ikke å gi ytterligere informasjon om saken. Tilsynet for Etterretningstjenesten (TET) meddelte i begynnelsen av august at de hadde innledet «særlig undersøkelser» av FE. Det skjedde etter at tilsynet hadde kommet i besittelse av «en betydelig mengde materiale vedrørende FE». – Materialet har en slik karakter at tilsynet besluttet å fokusere sin kontroll av FE med henblikk på å foreta en dyptgående undersøkelse, skrev de i en pressemelding. (©NTB)