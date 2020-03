Dansk helsedirektør erkjenner feil i koronastrategien

Den danske helsedirektøren Søren Brostrøm erkjenner at Danmark burde ha begynt å teste flere mennesker for koronaviruset i begynnelsen av februar.

På en pressekonferanse fredag erkjente sjefen for Sundhedsstyrelsen at danske helsemyndigheter burde ha skiftet strategi for snart to måneder siden.

I Danmark har mye av diskusjonen rundt responsen på koronautbruddet dreid seg om hvor mange som bør testes for viruset, og hvorfor ikke flere er testet.

Over 2.000 personer har til nå testet positivt for viruset i Danmark. Av disse har 52 personer dødd, ifølge Worldometer.

Til sammenligning har 3.581 testet positivt i Norge, og 16 av disse er døde.

