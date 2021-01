Uvisst om det blir riksrettssak mot Støjberg

De konservative har stemt ja til at tidligere innvandringsminister Inger Støjberg blir stilt for riksrett. Men det er fortsatt uklart om det blir flertall.

– Det ville ærlig talt være vanskelig å komme fram til motsatt konklusjon, skriver partiets gruppeleder i Folketinget, Mai Mercado.

– Lov er lov, og loven skal følges, uansett hvem vi er og hva vi ellers står for, føyer hun til.

En granskning har tidligere konkludert med at det er grunnlag for å stille Støjberg for riksrett. Det skyldes en ulovlig instruks i 2016 om at alle asylpar der den ene part var under 18 år, skulle atskilles ved ankomst til Danmark.

Det førte til at 23 par ble atskilt. De fleste parene var omtrent på samme alder. Den største aldersforskjellen var 16 år. For noen varte atskillelsen i noen dager, for andre i flere måneder.

De konservative satt selv i regjering med Venstre da lovbruddene fant sted.

Det er Folketinget som avgjør hvorvidt Støjberg skal stilles for riksrett, og det er fortsatt usikkert om regjeringespartiet Socialdemokratiet vil støtte det.

Tidligere har regjeringens tre rødgrønne støttepartier gått inn for riksrettssak.

Blir Støjberg kjent skyldig, vil hun kunne bli bøtelagt eller dømt til betinget fengsel. Det har tidligere vært fem riksrettssaker i dansk historie, og bare én siden 1910, ifølge altinget.dk.

(©NTB)

Reklame Tilbud: Nå får du 15 GB til kun 299 kroner i måneden