Dansk politiker ber spansk politi om å skyte mot afrikanske innvandrere

Den danske politikeren Steen Petersen vil at spansk politi skal stoppe ulovlige afrikanske innvandrere ved hjelp av våpen.

Tidlig mandag morgen postet Steen Petersen, formann for beskjeftigelses- og integreringsutvalget i Faxe kommune, en Facebook-status hvor han oppfordret spansk politi til å skyte mot middelhavsfarende innvandrere, ifølge TV Øst.

Det var etter å ha lest en Ritzau-artikkel, om at afrikanske innvandrere «tvinger seg adgang til EU», at han tok til tastaturet.

Det startet en storm med kritikk som til slutt endte med at Petersen til slutt trakk seg fra stillingen som formann.

Dansk Folkeparti-politikeren lot meldingen stå på sin profil i et par timer før han rundt 10-tiden valgte å slette den.

- Jeg rister på hodet. Det er diskriminerende, og det kan man ikke (si, journ.anm.) som utvalgsformann, sa medlem i samme utvalg som Petersen, Finn Hansen til TV Øst.

Redigerte innlegget

Petersen publiserte først en forenklet status før han senere redigerte innlegget for å beskrive oppfordringen.

«På vegne av integreringsutvalget i Faxe Kommune vil jeg herved oppfordre det spanske politiet til å bruke skytevåpen for å stoppe invasjonen. Betjentene skal skyte for å ramme,» lød den opprinnelige meldingen.

KRASSE ORD: Slik så den oppdaterte meldingen fra DF-formannen ut like før den ble slettet.

Hovedpersonen selv, som har blitt oversvømt med negative tilbakemeldinger, tar kritikken med knusende ro.

- Det er sedvanlige forsøk på å skremme folk ifra å ytre seg og si deres meninger. Det tar jeg fullstendig med ro. Jeg har lov til å si hva jeg mener og hva som bør gjøres når Europa angripes. Og det gjør jeg nå, sa Petersen til DR.

Likevel endte det med at Petersen til slutt trakk seg fra stillingen som formann for beskjeftigelses- og integreringsutvalget i Faxe kommune, skriver

- Lov til å stoppe dem

Ifølge Petersen er våpen et helt legitimt virkemiddel for å stoppe den voldsomme innvandringen i Middelhavet.

- De har lov til å forsøke å stoppe dem, og hvis de (innvandrerne, journ. anm.) motsier seg det har politiet lov til å skyte på demonstrantene som en siste utvei. De kan jo skyte dem i bena først. Jeg er helt overbevist om at 90 eller 98 prosent av dem vil gi opp virksomheten dersom de finner ut hvor alvorlig dette er, og at de ikke får lov til dette, sier Petersen videre til DR.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters forventer direktøren for det europeiske grense- og kystvaktbyrå (Frontex), Fabrice Leggari, at ulovlig innvandring til Spania via sjøveien har sett en stor vekst, med dobling i 2017.

- Strømmene som kommer fra Maghreb-landene (til Spania vil sannsynligvis øke (i 2018), sa han.

I fjor ble omtrent 22. 900 mennesker oppdaget etter å ha nådd Spania fra enten Marokko eller Algerie, noe som var en oppgang fra 10. 231 i 2016, ifølge Frontex.

