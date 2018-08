Dansk tildekningsforbud trer i kraft onsdag

Fra og med i onsdag kan du bli anholdt av politiet i Danmark om de mener ansiktet ditt er skjult.

Fra og med onsdag 1. august er det i Norge forbudt med ansiktsdekkende plagg i barnehager, skoler, høyere utdanning og opplæring av nyankomne innvandrere etter introduksjonsloven.

I Danmark trer en enda strengere lov i kraft samme dag, et forbud mot ansiktsdekkende plagg i det offentlige rom. Det betyr at det ikke er lov å bære blant annet burka eller nikab i offentligheten i Danmark, og heller ikke luer, hjelmer og annet som dekker til ansiktet.

Boten er satt til 1.000 danske kroner, første gang du blir stoppet av politiet med tildekket ansikt. Skjer det fire ganger kan boten komme opp i 10.000, står det i politiets veiledning for håndheving av loven.

I ettermiddag har 1.500 varslet at de vil demonstrere mot den nye loven i København, og teste ut politiets håndhevelse av loven, skriver Politiken.dk. Ifølge avisen er det kun 150 kvinner i Danmark som bærer burka eller nikab til vanlig i dag.

Veien til et forbud har ført med seg lange debatter og splittelser innad i danske politiske partier, men lovforslaget ble vedtatt i Folketinget den 31. mai. Loven har også blitt kritisert for å være ren symbolpolitikk, skriver Jyllands-Posten.

Skal kunne se ansiktsuttrykket

Dette var også tilfellet i Frankrike før loven trådte til i 2011, skriver de. Her stoppes omlag 350 mennesker i ansiktsdekkende plagg hvert år, ifølge avisen.

Etter at loven trådte i kraft har imidlertid den franske debatten stilnet, mener Jørn Boisen, som er leder ved Institutt for Engelsk, Germansk og Romansk ved Københavns Universitet.

I den danske veilederen til politiet står det at hvorvidt plagget er ulovlig blant annet avgjøres av om en kan se ansiktsuttrykket til vedkommende. I så fall kan personen bli bedt om å ta av seg plagget eller forlate det offentlige rom.

Om politiet mistenker at personen er underlagt sosial kontroll, for eksempel om personen gir uttrykk for å bli tvunget til å gå med plagget, skal han eller hun vurdere om dette skal etterforskes, og hvorvidt personen skal tilbys hjelp og støtte.

I veilederen står det også at overtredelse av forbudet skal behandles som enhver annen overtredelse av straffeloven. Om betjenten mener det er nødvendig, kan personen anholdes og tas med til politistasjonen.

Det presiseres også at politiet generelt skal håndtere forbudet med hensyn til personens integritet og uten unødig krenkelse.

Til Politiken.dk poengterer Benny Øchkenholt i Rigspolitiet at overtredelser skal håndteres på samme måte som ved overtredelser av andre paragrafer i loven.

- Det kommer ikke til å skje at politiet tar tøyet av folk eller med makt fjerner tildekning. Vi handler ikke intimiderende. Det blir ut fra alminnelige maktanvendelsesmidler, som påtale, påbud, bøter og anholdelse om det kommer så langt.

«Danmarks længste maskeball»

Forbudet gjelder all tildekning av ansiktet som ikke «tjener et anerkendelsesværdigt formål». Det vil si at om det for eksempel er svært kaldt, og plagget varmer, så er det lov. Det er også lov om det skjer i forbindelse med en religiøs handling eller du er på vei inn i en religiøs bygning.

Andre lovlige eksempler er om du jobber som maskot i en butikk, eller du skal på utkledningsfest.

Sistnevnte har Ekstrabladets sjefsredaktør Poul Madsen fått med seg. Han har laget arrangementet «Danmarks længste maskeball», der 9.400 har meldt sin interesse. I en lederartikkel skriver han at dette gjøres for å påpeke det de kaller politikernes hykleri, men det loves også en stor fest.

