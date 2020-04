Danske barn tilbake i barnehager og på skolen etter påske

Danmark gjenåpner barnehager og deler av barneskolen etter påske. Men barna må være mer ute enn tidligere, sier statsminister Mette Frederiksen.

– Åpningen av skoler og institusjoner for de minste betyr at noen foreldre få mer arbeidsro hjemme. Det trenger vi fordi det er mange oppgaver som står i kø, sa Frederiksen på en pressekonferanse mandag kveld.

Det er elevene i 0. til 5. klasse som får komme tilbake til skolen onsdag 15. april. Elevene i 6. til 10. klasse må vente til 10. mai før de kan komme tilbake til skolen.

Festivaler avlyst

Frederiksen viser til at tallene går riktig vei når det gjelder sykehusinnleggelser på grunn av koronaviruset. Men hun understreket at danskene fortsatt må holde avstand, og at forsamlingsforbudet for grupper på over ti personer ikke vil bli opphevet med det første.

Forbudet mot store folkeansamlinger gjelder til og med august. Det betyr at alle sommerens konserter og festivaler er avlyst, deriblant Roskilde-festivalen.

I tillegg vil en rekke virksomheter fortsatt holde stengt i flere uker til. Lukking av kafeer, barer, restauranter, frisører og massører forlenges til 10. mai, noe som begrunnes med at ikke hele samfunnet skal åpnes opp samtidig.

– Mye utendørs

Statsministeren forsøkte samtidig å berolige lærere og foreldre som er redde for større smittefare.

– Jeg forstår godt at det både vil være foreldre og lærere som vil være bekymret for å bli smittet. Derfor skal barn og voksne være ute så mye som mulig, sa Frederiksen.

Innendørs skal det være mer avstand, og det skal rengjøres oftere, la hun til.

Hun sa også at hvis danskene ikke fortsetter å holde avstand, så kan situasjonen fort forverre seg. Og hun understreket at antall sykehusinnleggelser i dag gjenspeiler smitteutbredelsen for tre-fire uker siden.

– Kan bli lurt

– Det gjør denne sykdommen ekstra lumsk. For den kan lokke oss i en felle. Få oss til å tro at vi har styr på det. Få oss til å oppføre oss uforsiktig, sa Frederiksen før hun la til at bare en liten endring atferden kan få store konsekvenser.

Ifølge den sosialdemokratiske statsministeren skjer den gradvise gjenåpningen av landet på anbefaling fra folkehelsemyndighetene. De har sagt at det er «forsvarlig og hensiktsmessig» å begynne en gjenåpning, understreket hun.

– Vi skal fortsette å vaske hendene, hoste i ermet og bli hjemme hvis vi er litt syke, sa Frederiksen.

