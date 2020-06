Danske forsvarsansatte visste at respiratorer var ubrukelige før Italia-tilbud

Flere medarbeidere i det danske forsvaret visste på forhånd at respiratorer som Danmark tilbød Italia, ikke kunne brukes i behandling av koronapasienter.

Den danske avisen Berlingske har fått innsyn i korrespondanse som viser at informasjonen var kjent i forsvaret før Italia fikk tilbud om respiratorene 8. april. Tidligere samme dag skrev en ansatt i forsvarsdepartementets materiell- og innkjøpskomité følgende epost til Forsvarskommandoen:

«Det er viktig å informere UM (utenriksdepartementet) om at det ikke umiddelbart er mulig å bruke PEEP-funksjonen med våre Weinmann Medumat Standard-respiratorer. Jeg vet fra kommunikasjonen med helsefaglig personell at nettopp denne funksjonen er viktig i forhold til ventilering av koronapasienter i respirator».

Hos Forsvarskommandoen svarte en soussjef blant annet at man er klar over utfordringene med respiratorene, men at utenriksdepartementet «formodentlig kun tenker i signalverdi». Samtidig utelukkes det ikke at Italia kan ha bruk for «transportrespiratorer».

Utenriksdepartementet har i en epost til Berlingske avvist at det tenkte at respiratorene skulle ha signalverdi. Det skriver også at det først den 12. april fikk vite fra helsedepartementet at respiratorene ikke kunne brukes til koronapasienter.

Italia takket nei da det etterhvert kom fram at respiratorene både var gamle og ubrukelige.

Saken ble omtalt som pinlig i danske medier, og Italia reagerte med indignasjon. Den danske avisen Politiken sammenlignet blant annet det tilbudet med det norske legeteamet som dro til Italia for å hjelpe italienske leger på et sykehus i hardt rammede Bergamo.

(©NTB)