Danske helsemyndigheter anbefaler munnbind i enkelte situasjoner

Danske Sundhedsstyrelsen anbefaler i oppdaterte retningslinjer bruk av munnbind i «særlige situasjoner».

Munnbind vil stort sett være overflødig når man beveger seg ute blant folk, men i enkelte situasjoner trengs det for å beskytte andre mot koronavirus, heter det i retningslinjene.

Visedirektør Helene Probst i Sundhedsstyrelsen sier munnbind for eksempel er anbefalt om man mistenker at man er smittet og skal bevege seg blant folk, for eksempel for å bli testet.

Munnbind anbefales også om man er i en situasjon der man «ikke har andre muligheter» til å forhindre smitte.

Videre sier Probst at bruken av munnbind vil bli vurdert jevnlig.

