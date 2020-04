Danske helsemyndigheter: Opptil en tidel av koronatestene falskt negative

Danske helsemyndigheter regner med at mellom 5 og 10 prosent av dem som tester negativt for koronaviruset, egentlig er smittet.

Det går fram av informasjonsmateriell den danske Sundhedsstyrelsen har sendt ut til leger, skriver Jyllands-Posten.

De understreker at et negativt prøvesvar ikke alene kan brukes for å vurdere om en pasient er koronasmittet eller ikke.

– Ut fra det vi nå vet, er en viss andel av dem som er har testet negativt, likevel smittet av koronaviruset, heter det i materialet.

